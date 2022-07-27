Краснов заявил, что контрабанда оружия, поставленного на Украину, угрожает ее соседям

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с министром обороны Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым заявил, что контрабанда оружия, поставленного на Украину, угрожает ее соседям, в том числе России и Туркменистану, сообщает РИА "Новости".