Евросоюз заявил о поддержке российских оппозиционеров

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано прокомментировал ситуацию, произошедшую с рок-группой «Би-2» в Таиланде и заявил, что Евросоюз не только выражает солидарность, но и оказывать практическую поддержку российским оппозиционерам.