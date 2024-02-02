Евросоюз заявил о поддержке российских оппозиционеров

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано прокомментировал ситуацию, произошедшую с рок-группой «Би-2» в Таиланде и заявил, что Евросоюз не только выражает солидарность, но и оказывать практическую поддержку российским оппозиционерам.
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