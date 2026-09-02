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Царьград

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"Получите": С 1 сентября "официально началось". Путин поставил точку в трёх главных вопросах об СВО. Киеву приготовиться

"Получите": С 1 сентября "официально началось". Путин поставил точку в трёх главных вопросах об СВО. Киеву приготовиться

Прежние расчёты по СВО больше не работают. По трём самым обсуждаемым вопросам ответили прямо. А начало осени принесло сигналы, которые уже показывают, что будет дальше.

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