Поступили первые дозы: вакцинация против клеща стартовала в Приморье

В марте в Приморье стартовала иммунизация населения против клещевого энцефалита. Бесплатная прививка полагается детям от 1 года до 18 лет и для лиц старше 60 лет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.
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