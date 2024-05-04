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Оскар Пиастри: «Шестая позиция – это неплохо, с учетом всех обстоятельств»

Пиастри остался доволен результатом квалификации к спринту в Майами. Пилот «Макларена» показал шестое время и в предстоящем заезде надеется отыграть еще пару позиций.

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