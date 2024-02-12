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Посол РФ в Азербайджане рассказал об альтернативе Зангезурскому коридору в Нахичевань

Посол РФ в Азербайджане рассказал об альтернативе Зангезурскому коридору в Нахичевань

Реализация соглашения между Баку и Тегераном о строительстве железнодорожного пути через территорию Ирана для связи основной части Азербайджана с эксклавом Нахичеванем позволит решить вопрос с Зангезурским коридором, а также откроет для России дополнительный путь перевозки грузов до Турции.

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