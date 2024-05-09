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«Случилось то, чего так боялся Гитлер»: Минобороны опубликовало архивные документы к 80-летию освобождения Севастополя

«Случилось то, чего так боялся Гитлер»: Минобороны опубликовало архивные документы к 80-летию освобождения Севастополя

Ко Дню Победы над гитлеровской Германией Минобороны России запускает на своём сайте историко-познавательный раздел «Этот День Победы: 80 лет назад был освобождён от фашистов город-герой Севастополь».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В начале 90-х я разговаривала с участником боев в Севастополе. Там такой ужас творился!!!... Этот ветеран  интересно выжил. Был ранен, потерял сознание и был свален в одном из деревянных  сараев на окраине аэродрома в кучу, вместе  с убитыми.... Пришел в себя... еле выбрался из-под убитых своих товарищей и выполз наружу. И в это время собирался отлетать последний самолет. В.И. стал кричать, ползти в сторону самолета, чтобы его тут не бросили,  и последний летчик, который собирался влезть в самолет, услышал и заметил его. Подбежал, дотащил до самолета, кое-как затолкал его в салон, и самолет взлетел. Это был ПОСЛЕДНИЙ САМОЛЕТ...Больше В.И. не воевал. Получил тяжелые ранения, почти оглох, всю жизнь ходил со слуховым аппаратом... Вот еще одна история по защите Севастополя...
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