Скульптор Валерий Белых раскрыл детали создания мемориала родителям Киркорова

Евгений Петросян назвал памятник родителям Филиппа Киркорова торжеством души Разработка масштабного семейного мемориала для родителей Филиппа Киркорова на Троекуровском кладбище продолжалась более четырнадцати месяцев.
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