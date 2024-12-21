[center]Конец года – традиционное время подведения итогов, поэтому весьма символично, что для киевского режима этот декабрь проходит под знаком реального перелома в отношениях с «союзниками», причём перелома негативного.
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