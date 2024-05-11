В Перми продлят отопительный сезон до 20 мая

Это связано с аномальным холодами.Окончание отопительного сезона в Перми будет перенесено на неделю: по информации «Рифей-Пермь», городские власти намерены продлить отопительный сезон до 20 мая на фоне аномально холодной погоды.
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