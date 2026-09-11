Банк "Кубань Кредит" увеличил капитал до 24,4 млрд рублей

Банк "Кубань Кредит" увеличил капитал на 800 млн рублей до 24,4 млрд на 1 сентября 2026 года. Председатель правления Александр Калинич рассказал о планах достичь 25 млрд рублей и оптимизации активов для повышения маржи.
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