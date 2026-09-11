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Царьград

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Банк "Кубань Кредит" увеличил капитал до 24,4 млрд рублей

Банк "Кубань Кредит" увеличил капитал до 24,4 млрд рублей

Банк "Кубань Кредит" увеличил капитал на 800 млн рублей до 24,4 млрд на 1 сентября 2026 года. Председатель правления Александр Калинич рассказал о планах достичь 25 млрд рублей и оптимизации активов для повышения маржи.

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