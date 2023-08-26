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Почеттино о «Челси»: «Хотим бороться с большими клубами – «Ливерпулем», «Ман Сити» и компанией»

Почеттино о «Челси»: «Хотим бороться с большими клубами – «Ливерпулем», «Ман Сити» и компанией»

Вчера лондонский клуб победил впервые при Почеттино, обыграв дома «Лутон» со счетом 3:0. «Нам нравится работать именно так.

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