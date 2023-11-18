Apple и Disney приостановили рекламу в соцсети Илона Маска из-за пропаганды антисемитизма

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Apple и Disney приостановили рекламные кампании в соцсети X* (бывшая сеть микроблогов Twitter, которая признана в РФ экстремистской организацией) после того, как владелец платформы миллиардер Илон Маск заявил, что согласен с публикацией, обвиняющей «еврейские общины» в разжигании «ненависти к белым».