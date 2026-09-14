Четыре сезона в фотографиях: коллекционный альманах «Времена года» собрал звездный архив

Журнал выпустил книгу, где российское кино показано через зиму, весну, лето и осень. Олеся Судзиловская Геннадий Авраменко10 сентября в особняке Российского фонда культуры прошла презентация третьего коллекционного альманаха «КиноРепортера» под названием «Времена года».
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