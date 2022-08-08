Вавилов: Япония даст начало СВО с Россией из-за военного союза с КНР

Политолог, востоковед Николай Вавилов считает, что Япония может начать свою СВО с Россией по причине военного союза страны с КНР, потому как Токио «задели» совместные учения России с КНР по восточно-китайскому морю до Тайваня, пишет ИА SM-News.
Политолог, востоковед Николай Вавилов считает, что Япония может начать свою СВО с Россией по причине военного союза страны с КНР, потому как Токио «задели» совместные учения России с КНР по восточно-китайскому морю до Тайваня, пишет ИА SM-News.
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