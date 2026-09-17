Российские войска уничтожили группу ВСУ при прорыве из окружения под Волчанском.Русская армия уничтожила крупную группу ВСУ, пытавшуюся прорваться из окружения на Волчанском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Очень талантливый...
- Декорации "не дое...
- Последний удар СШ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым