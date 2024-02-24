Норильский никель – КПРФ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок России 24 февраля

В субботу, 24 февраля, сыграют Норильский никель и КПРФ в рамках Кубка России по футзалу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 20 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Айка» в Норильске.
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