Малышка лама в первые вышла на прогулку в Новосибирском зоопарке

Пополнение в семействе лам новосибирского зоопарка произошло в конце ноября. После рождения малыша, самку с новорожденным детенышем отделили от остальных животных и на несколько дней оставили в крытой части вольерного комплекса.
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