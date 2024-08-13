Новый «Панцирь» получил дополнительные ракеты вместо автопушек

Представитель Конструкторского бюро приборостроения Дмитрий Антонов рассказал «Звезде» на форуме «Армия-2024», что новая модификация зенитного комплекса «Панцирь» — «Панцирь-СМД-Е» — получила дополнительные ракеты для ближнего боя вместо автоматических пушек, которые устанавливались на него ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии