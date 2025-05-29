Марочко: Киев с начала мая увеличил количество скрытых позиций под Кременной

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала месяца увеличили число обустроенных скрытых и ложных позиций в Серебрянском лесу у Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.