США заморозили криптокошельки ЦБ Ирана на $130 млн

США ввели санкции против нескольких криптокошельков, связанных с Центральным банком Ирана. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заблокировало цифровые активы на сумму более $130 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии