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США заморозили криптокошельки ЦБ Ирана на $130 млн

США заморозили криптокошельки ЦБ Ирана на $130 млн

США ввели санкции против нескольких криптокошельков, связанных с Центральным банком Ирана. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заблокировало цифровые активы на сумму более $130 млн.

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