Покровительница женщин и брака: о чем можно попросить святую Екатерину 7 декабря 2023 года Елена Галицкая7 декабря 2023 года отмечается день памяти святой Екатерины, особенно покровительствующей женщинам и семьям.
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