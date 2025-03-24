В Калужской области полицейскими установлен гражданин, подозреваемый в хищении 1,5 млн рублей из офиса компании, в которой работал

В дежурную часть УМВД России по городу Калуге поступило заявление от представителя организации по факту хищения из офиса 1,5 миллиона рублей.
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