Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • АЛЕКСАНДР
    Раз идут слухи значит будет мобилизация.Курское вторжение...
  • Валерий Дюков
    какая может быть мобилизация, чурки заполонили страну, кто сними бабы будут бится в Стране, надо внутри Страны навест...Курское вторжение...
  • Владимир Алтайцев
    Если  бы  Алиев  арестовал  Путина в угоду  Западу, его страна  была  бы  занята  ВС РФ  за сутки, а Баку  бы горел о...Алиев не оправдал...

Тихий ответ Путина на санкции. Теперь Европа потеряет миллиарды

Тихий ответ Путина на санкции. Теперь Европа потеряет миллиарды

Этим летом в ЕС приняли уже 14-ый по счёту пакет санкций против России, и всё идёт к тому, что он не станет последним.

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