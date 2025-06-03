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Баканов прокомментировал отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА

Баканов прокомментировал отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА

Отзыв кандидатуры бизнесмена Джареда Айзекмана на пост главы НАСА является внутренним делом США. С таким комментарием выступил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

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