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Царьград

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Радиопираты часто включают музыку на «Радио Судного дня»

Радиопираты часто включают музыку на «Радио Судного дня»

Радиохулиганы облюбовали частоту знаменитой УВБ-76.На частоте УВБ-76, которую также называют «Жужжалкой» и «Радиостанцией Судного дня», всё чаще орудуют радиопираты.

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