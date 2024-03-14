Ночью россияне чаще всего оплачивают каршеринг и онлайн-кинотеатры

Россияне в период с полуночи до пяти утра чаще всего оплачивают каршеринг — 32% от общего от общего количества транзакций, стриминговые сервисы — 31%, заказывают косметику — 29%, а также оплачивают ЖКХ — 8%, согласно данным медиа-платформы First Data.
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