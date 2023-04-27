Джимми Батлер отметился 42 очками в 5-м матче серии с «Милуоки»

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер набрал 42 очка, сделал 8 подборов, 2 перехвата и блок-шот в победном пятом матче серии против «Милуоки» (128:126 OT, 4-1).
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