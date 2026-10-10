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Царьград

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Котласский ЦБК отметил 65 лет с первой партии целлюлозы

Котласский ЦБК отметил 65 лет с первой партии целлюлозы

10 октября Котласский ЦБК отмечает 65-летие с момента отгрузки первой партии сульфитной целлюлозы в 1961 году.

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