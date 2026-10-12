Энергетическое перемирие, дело о "Северных потоках", задержанные в Азербайджане россияне: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективы энергетического перемирия между Москвой и Киевом, оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине и раскритиковал позицию европейских стран.
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