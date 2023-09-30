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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Чикаго» о Бедарде: «В целом он очень хорошо читает игру. Не будет проблем при встрече с более крупными и сильными парнями»

18-летний нападающий набрал 2 (0+2) очка в предсезонном матче с «Сент-Луисом» (2:1 ОТ).  «Я думаю, что он хорошо сыграл.

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