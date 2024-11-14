Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Названы осудившие СВО звезды, которые обеднели и мечтают вернуться в РФ

В Госдуме собираются принять закон, который осложнит жизнь иноагентов и релокантов за границей. Кто из уехавших из России артистов испугался безденежья и заговорил о возвращении на родину? Какой «сюрприз» готовят депутаты иноагентам? Недавно депутат Александр Хинштейн заявил, что знаменитости, позволяющие себе негативно высказываться о России, в скором времени не смогут обогащаться за счет своих земляков.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Да как то не соскучился по ним
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