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Дорожно-транспортный «междусобойчик» Андрея Назарова

Дорожно-транспортный «междусобойчик» Андрея Назарова

Как передает корреспондент УтроNews, в уголовных делах бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова и гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова может появиться новый эпизод.

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