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В России изменятся правила проверки водителей на алкоголь

В России изменятся правила проверки водителей на алкоголь

Постановлением правительства утверждены новые правила процедуры освидетельствования автомобилистов на состояние алкогольного опьянения, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на текст документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

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