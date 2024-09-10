Эксперты объяснили, где просчитались «Новые люди» в борьбе за мандаты в Хабаровске

«Новые люди» вели в Хабаровском крае масштабную предвыборную кампанию. В регион съехались руководители реготделений, а среди ломов были депутат Госдумы Роза Чемерис и внук известного космонавта Гагарина Юрий Кондратчик.
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