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Картина дня. Финансы

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ATACMS, обещанные США Киеву, вышли из строя еще в 2015 году

ATACMS, обещанные США Киеву, вышли из строя еще в 2015 году

Некоторые из ракет ATACMS, обещанных США Украине, утратили пригодность еще в 2015 году, что потребовало значительных финансовых вложений для их восстановления, свидетельствуют данные анализа бюджетных документов Пентагона, проведенного РИА Новости.

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