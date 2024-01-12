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Глава Союза пенсионеров Рязанский назвал пенсии в РФ неприемлемыми

Достойная пенсия, по мнению экономически активных россиян, в среднем должна составлять 46700 рублей — это почти в два с половиной раза больше, чем текущий средний уровень пенсионного обеспечения (20262 рубля).

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