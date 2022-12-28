Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Трипл-дабл Расселла Уэстбрука помог «Лейкерс» обыграть «Мэджик» и прервать серию из 4 поражений подряд

Трипл-дабл Расселла Уэстбрука и 28 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одержать домашнюю победу над «Орландо» (129:110) и прервать серию из четырех поражений подряд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх