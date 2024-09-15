Живопись: Почему русский живописец Антон Лосенко стал пенсионером еще в юности, и как он реформировал Академию художеств?

Антон Лосенко стал одним из первых пенсионеров России всего лишь в 20 с небольшим лет. В 1760 году он был признан лучшим из лучших выпускников Академии художеств и получил денежное пособие, или пенсион, для продолжения своего профессионального развития за рубежом.