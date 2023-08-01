ТОПОР ПРАВДЫ «Никто» — это ещё слабо сказано. Есть, над чем задуматься. Смотрите, недавно всплыла информация о том, кто восстанавливает «новые земли».
Мы никто для власти? Были ли наказаны мигранты за незаконный митинг в Москве? И кто их туда послал – разбираемся
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Проблемы с мигрантами тесно связаны с коррупцией. Мы слышим, то там, то здесь, у кого-то работают наёмные работники из Средней Азии. Их кто-то и для чего-то приглашал? Так почему они не работают там, куда они должны быть отправлены, а почему они вольные люди - хочу на Дальнем Востоке, хочу в Питере или другом мегаполисе, как свободные работники? У нас что, закон такой? А чем занимаются депутаты ГД, проблемы с мигрантами их не интересуют? Вот откуда нужно заниматься решением проблемы с мигрантами.
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11 час.
Тамара Елисеева
Выгодно власть имущим все вопросы, касающиеся мигрантов решать им. Почему не сделают через госуслуги постановку на учёт и другие вопросы по мигрантам? Тогда бы не было коррупции.
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9 час.
Астон Мартин
есть кто то , кому любое общественное мнение до лампочки
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8 час.
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