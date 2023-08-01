Мы никто для власти? Были ли наказаны мигранты за незаконный митинг в Москве? И кто их туда послал – разбираемся

Валерий Ворожищев

Проблемы с мигрантами тесно связаны с коррупцией. Мы слышим, то там, то здесь, у кого-то работают наёмные работники из Средней Азии. Их кто-то и для чего-то приглашал? Так почему они не работают там, куда они должны быть отправлены, а почему они вольные люди - хочу на Дальнем Востоке, хочу в Питере или другом мегаполисе, как свободные работники? У нас что, закон такой? А чем занимаются депутаты ГД, проблемы с мигрантами их не интересуют? Вот откуда нужно заниматься решением проблемы с мигрантами.