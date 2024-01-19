Видимость — почти ноль: Движение на трассе М-12 "Восток" приостановили

"Автодор" сообщил об ограничении движения на трассе М-12 "Восток".В Татарстане разбушевалась метель. Снег стоит стеной, а ветер настолько сильный, что в республике пришлось объявить штормовое предупреждение.
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