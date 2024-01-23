На элитную подмосковную Павловскую гимназию, обучение в которой стоит 1,8 миллиона рублей в год, завели уголовное дело.
Armani - можно, "Я - русский" - нельзя
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Уволить директора гимназии с лишением права работать в учебных заведениях. Ну и уголовку, конечно, довести до конца.
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1 час.
Надежда Петракова
директора уволить!И это не обсуждается!!!
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1 час.
Сергей Туренко
Самое лучшее лишить гимназию лицензии. Пускай идут в найм к англосаксам на их территории, а в России такие номера не проходят.
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27 мин.
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