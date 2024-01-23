Armani - можно, "Я - русский" - нельзя

Уволить директора гимназии с лишением права работать в учебных заведениях. Ну и уголовку, конечно, довести до конца.

Сергей Туренко

Самое лучшее лишить гимназию лицензии. Пускай идут в найм к англосаксам на их территории, а в России такие номера не проходят.