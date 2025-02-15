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Аргументы и Факты

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Пользователи соцсети раскритиковали Елену Малышеву за ошибку в тексте

Пользователи соцсети раскритиковали Елену Малышеву за ошибку в тексте

Пользователи социальной сети раскритиковали врача и телеведущую Елену Малышеву за орфографическую ошибку в любовном сообщении супругу на День святого Валентина, которым она поделилась в своем аккаунте в Instagram*.

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Комментарии
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Eduard
Отвалите от людей,сейчас ошибок море и это обычные опечатки!
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