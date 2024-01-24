Сенатор Пушков: поддержка Украины со стороны стран Запада будет сокращаться

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал точку зрения, что поддержка Украины со стороны большей части стран Запада будет неуклонно сокращаться.
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