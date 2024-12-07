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Всё о женщинах

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  • Элеонора Коган
    Спасибо, очень люблю мандарины.Россиянам дали со...
  • Анатолий Рябенко
    Продукты очень чувствительны. Если они с ненавистью, а это видно их отталкивающая вредность. Особенно это заметно во ...Россиянам дали со...
  • valneva laryssa
    Полностью согласна с предыдущим автором и добавлю банальное :" Лучше один раз увидеть... ну,и так далее...😜Модные стрижки на...

Стало известно, во что одевались россияне этой осенью

Стало известно, во что одевались россияне этой осенью

Главная модная тенденция прошедшей осени у россиян — максимально комфортная одежда в стиле кэжуал. Осенний гардероб россиян выглядит так: мужчины отдали предпочтение в пользу брюк-карго, повседневных хлопковых футболок и флисовых курток.

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