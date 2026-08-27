Первый уличный танцевальный фестиваль в Твери: драйв, баттлы и акробатика 29 августа

В Твери состоится первый уличный танцевальный фестиваль. 29 августа в 15:00 во дворе Тверского Государственного объединённого музея пройдёт первый уличный танцевальный фестиваль — яркое событие, которым Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» совместно с учреждениями культуры Твери и городским танцевальным сообществом подводит итог лета‑2026.