«Уэбб» в новом свете увидел завораживающую Крабовидную туманность

Теперь мы можем сравнить изображения орбитальной инфракрасной обсерватории со снимками «Хаббла». Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал новые снимки потрясающей туманности, раскрывая ранее невиданные детали этого объекта.
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