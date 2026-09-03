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V-Color начала продажи комплекта модулей DDR5, в котором один из модулей является муляжом

V-Color начала продажи комплекта модулей DDR5, в котором один из модулей является муляжом

Обмана тут нет Компания V-Color выпустила на рынок комплект оперативной памяти, который не совсем комплект.

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