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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бордело продлил контракт с «Сан-Хосе» на год и 874 тысячи долларов. Форвард набрал 11 очков в 27 матчах прошлого сезона НХЛ

22-летний нападающий подписал новое соглашение с клубом на один год. Договор является двусторонним. Зарплата хоккеиста на уровне НХЛ составит 874 тысячи долларов.

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