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Ямпольская назвала родными для россиян языки всех народов РФ

Ямпольская назвала родными для россиян языки всех народов РФ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Все языки народов России, безусловно, являются родными для граждан нашей страны.

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